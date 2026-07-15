В Самарской области в сельхозоборот введено 115 га земель после предостережения Россельхознадзора

Как сообщили в контрольном органе, в 2025 году при обследовании участка специалисты зафиксировали зарастание территории сорной травянистой и древеснокустарниковой растительностью. Правообладателю было объявлено предостережение с требованием устранить нарушение.
Повторное обследование 9 июля 2026 года с применением БПЛА подтвердило, что земля введена в сельскохозяйственный оборот. Собственник выполнил необходимый комплекс работ: удалил растительность и провел вспашку участка. Нарушения полностью устранены.
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