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В Самарской области в сельхозоборот введено 115 га земель после предостережения Россельхознадзора

В Ставропольском районе Самарской области собственник привел в порядок земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 115 га. Нарушения устранены после предостережения, выданного Россельхознадзором, сообщает ведомство.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в контрольном органе, в 2025 году при обследовании участка специалисты зафиксировали зарастание территории сорной травянистой и древеснокустарниковой растительностью. Правообладателю было объявлено предостережение с требованием устранить нарушение.

Повторное обследование 9 июля 2026 года с применением БПЛА подтвердило, что земля введена в сельскохозяйственный оборот. Собственник выполнил необходимый комплекс работ: удалил растительность и провел вспашку участка. Нарушения полностью устранены.

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