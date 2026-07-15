Вода для жителей Кременного

Он рассказал, что водоснабжение на территории обеспечивает единственная насосная станция. Из-за ударов ВСУ по энегообъектам ее электропитание было нарушено и, как следствие, сократились объемы воды. «Для того чтобы увеличить объемы, необходимо запустить Жигловскую водокачку. Пока сил и средств на это не хватает и в принципе проводить работы небезопасно. Это у нас запланировано на 2027 год», — рассказал Вячеслав Третьяков.