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Вода для жителей Кременного

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Воды в квартирах жителей Кременского округа ЛНР будет больше.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Воды в квартирах жителей Кременского округа ЛНР будет больше.

Власти рассчитывают в 2027 году запустить вторую насосную станцию, увеличив объемы подаваемой населению воды, заявил глава муниципального образования Вячеслав Третьяков.

Он рассказал, что водоснабжение на территории обеспечивает единственная насосная станция. Из-за ударов ВСУ по энегообъектам ее электропитание было нарушено и, как следствие, сократились объемы воды. «Для того чтобы увеличить объемы, необходимо запустить Жигловскую водокачку. Пока сил и средств на это не хватает и в принципе проводить работы небезопасно. Это у нас запланировано на 2027 год», — рассказал Вячеслав Третьяков.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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