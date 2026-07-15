На Кубани сократилось число вакансий в первом полугодии

Наибольший дефицит кадров сохраняется в медицине и фармацевтике — 3−3,7 резюме на вакансию, а также в розничной торговле — 3−4 резюме на место. В стратегии и консалтинге, искусстве и массмедиа, высшем менеджменте, маркетинге и юриспруденции конкуренция превышает 20 кандидатов на позицию.