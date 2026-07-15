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На Кубани сократилось число вакансий в первом полугодии

За первое полугодие 2026 года работодатели Краснодарского края опубликовали более 149,5 тыс. вакансий. Соискатели разместили свыше 321,2 тыс. резюме. Уровень конкуренции составил 11,8 активных резюме на одну вакансию, к июню показатель снизился до 9,5, пишет «Бизнес ФМ Краснодар».

Источник: Коммерсантъ

Наибольший дефицит кадров сохраняется в медицине и фармацевтике — 3−3,7 резюме на вакансию, а также в розничной торговле — 3−4 резюме на место. В стратегии и консалтинге, искусстве и массмедиа, высшем менеджменте, маркетинге и юриспруденции конкуренция превышает 20 кандидатов на позицию.

Медианная предлагаемая зарплата выросла на 11% — до 77,9 тыс. руб. Сильнее всего оклады увеличились в строительстве и недвижимости — на 26% (до 125,9 тыс. руб.), и в добыче сырья — на 15% (до 107,2 тыс. руб.).

В топ-10 самых востребованных профессий вошли менеджеры по продажам, продавцы-кассиры, повара, курьеры, врачи, водители, бухгалтеры, разнорабочие, администраторы и электромонтажники. Курьеры и разнорабочие появились в десятке впервые, операторы колл-центров и официанты покинули список.