Бюджет Нижнего Новгорода увеличат на 19,2 млн рублей — что изменится

После корректировки основные параметры бюджета составят: доходы — 87 376,4 млн руб., расходы — 90 424,6 млн руб., дефицит — 3 048,2 млн руб. Как отметил Марк Фельдман, дополнительное поступление средств в основном обеспечено собственной генерацией — в том числе средствами от реализации проектов комплексного развития территорий и взысканными штрафами за неправильную парковку. Дополнительные средства направят на социально значимые цели: расселение аварийного фонда, модернизацию светофорных объектов, мероприятия по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов и другие приоритетные направления.