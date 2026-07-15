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Бюджет Нижнего Новгорода увеличат на 19,2 млн рублей — что изменится

Депутаты Гордумы согласовали поправки 15 июля.

Источник: Время

На заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 15 июля под председательством Марка Фельдмана депутаты согласовали поправки, увеличивающие доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 19,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы. Изменения были представлены директором департамента финансов Юрием Мочалкиным.

После корректировки основные параметры бюджета составят: доходы — 87 376,4 млн руб., расходы — 90 424,6 млн руб., дефицит — 3 048,2 млн руб. Как отметил Марк Фельдман, дополнительное поступление средств в основном обеспечено собственной генерацией — в том числе средствами от реализации проектов комплексного развития территорий и взысканными штрафами за неправильную парковку. Дополнительные средства направят на социально значимые цели: расселение аварийного фонда, модернизацию светофорных объектов, мероприятия по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов и другие приоритетные направления.

Кроме того, комиссия рекомендовала на пленарном заседании Думы 22 июля принять изменения в два нормативных правовых акта: привести положение контрольно‑счётной палаты в соответствие с федеральными требованиями и распространить действие порядка исполнения отдельными муниципальными органами полномочий за счёт областных субвенций на территорию Кстовского района.

Ранее сообщалось, что депутаты утвердили корректировку бюджета.