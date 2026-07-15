Продукты могут подорожать в Нижегородской области из-за роста цен на бензин

В Нижегородской области сохраняется напряжённая ситуация с доступностью топлива: на АЗС — очереди, динамика цен вызывает опасения. Профессор ННГУ Александр Золотов пояснил, как это может отразиться на экономике. Об этом сообщили в kp.ru.
С конца июня в регионе действует схема заправки по чётным и нечётным дням, а также лимиты на объём топлива: на «Лукойле» — до 40 литров бензина, на «Газпромнефти» и «Татнефти» — до 30 литров, для дизеля — до 200 литров.
По мнению эксперта, всплеск спроса мог вызвать нехватку бензина даже при прежних объёмах поставок. Рост цен на независимых АЗС способен повлиять на стоимость товаров, перевозимых автотранспортом. При затяжном характере проблемы сильнее всего пострадают оптовая и розничная торговля, а также аграрный сектор. Прогнозируется рост цен на продукты на 3−15%.
При удорожании топлива на 30% надбавка к стоимости товаров может составить 1−4,5%. Продавцы могут компенсировать издержки за счёт оптимизации затрат, перехода на ж/д‑перевозки или газовое топливо.
Сейчас на крупных сетевых АЗС цены относительно стабильны: АИ‑95 — около 70 рублей, АИ‑92 — около 65 рублей, дизель — порядка 78 рублей за литр. На франчайзинговых станциях цены значительно выше: АИ‑95 — до 199 рублей, АИ‑92 — до 145 рублей. Нижегородское УФАС выявило необоснованный рост цен на АЗС «ESCO» и «Газпромнефть» (почти втрое) и вынесло предпринимателю предупреждение.
Ранее полиция усилила патрулирование около АЗС из-за очередей за топливом. Патрулирование ведут сотрудники ППС, ДПС и Росгвардии.