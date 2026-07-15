Узбекистан собирается создать в Беларуси логистический центр

Президент Узбекистана ознакомился с презентацией по реализации договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, которые были достигнуты во время визита в Беларусь.
«До конца года намечено в сотрудничестве с “Белорусской железной дорогой” ввести в эксплуатацию интермодальный логистический центр на станции Орша Витебской области, который будет обслуживать экспортно-импортные грузы на льготных тарифных условиях», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что также стоит задача совместно с компаниями из Беларуси наладить прямое сообщение блок-поездов между двумя государствами.
Президент Узбекистана