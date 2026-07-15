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Узбекистан собирается создать в Беларуси логистический центр

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Узбекистан планирует до конца 2026-го вместе с Белорусской железной дорогой создать интермодальный логистический центр в Витебской области, сообщила пресс-служба узбекского лидера Шавката Мирзиеева.

Источник: Sputnik.by

Президент Узбекистана ознакомился с презентацией по реализации договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, которые были достигнуты во время визита в Беларусь.

«До конца года намечено в сотрудничестве с “Белорусской железной дорогой” ввести в эксплуатацию интермодальный логистический центр на станции Орша Витебской области, который будет обслуживать экспортно-импортные грузы на льготных тарифных условиях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что также стоит задача совместно с компаниями из Беларуси наладить прямое сообщение блок-поездов между двумя государствами.

Президент Узбекистана 8—9 июля посетил Беларусь с двухдневным официальным визитом и провел переговоры с лидером республики Александром Лукашенко.

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