Интерактивная карта по наличию топлива заработала в Нижегородской области

Особенность сервиса в том, что Нижегородская область — первый субъект РФ, где ключевую роль в формировании данных играют волонтёры: именно их оценки наличия топлива и длины очередей считаются приоритетными. Такой подход позволяет получать максимально достоверную картину обстановки на АЗС.