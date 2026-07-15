Интерактивная карта по наличию топлива заработала в Нижегородской области

В Нижегородской области запустили цифровой сервис для отслеживания топлива на автозаправочных станциях — он представлен в формате интерактивной карты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Воспользоваться сервисом можно несколькими способами:
через сайт правительства Нижегородской области либо портал «Карта жителя»;
с помощью чат‑бота в МАКС — в нём есть мини‑приложение с картой и функцией построения маршрута до ближайшей АЗС, где есть топливо.
Особенность сервиса в том, что Нижегородская область — первый субъект РФ, где ключевую роль в формировании данных играют волонтёры: именно их оценки наличия топлива и длины очередей считаются приоритетными. Такой подход позволяет получать максимально достоверную картину обстановки на АЗС.
Сведения по остальным станциям формируются на базе обезличенной статистики транзакций. Сейчас волонтёры ведут наблюдение более чем за 60 автозаправочными станциями.
Дополнительно для информирования граждан работает единая горячая линия — по номеру 122 (добавочный 6). Операторы предоставляют актуальные сведения об условиях отпуска топлива на АЗС региона. Служба доступна ежедневно с 09:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что продукты могут подорожать в Нижегородской области из-за роста цен на бензин.