Два моста решили отремонтировать на трассе Р-177 в Нижегородской области

На трассе Р‑177 в Нижегородской области ведутся ремонтные работы на двух мостовых переходах. Об этом проинформировали в ФКУ «Волго‑Вятскуправтодор».
Специалисты занимаются обновлением переправ через реки Люнда и Зимара: итоговые сооружения будут рассчитаны на повышенную нагрузку и обеспечат более интенсивное движение транспорта.
На мосту через Люнду, возведённом примерно шесть десятилетий назад, готовность работ достигла 75%. Из‑за роста транспортного потока прежняя конструкция пришла в негодность — её полностью демонтировали в прошлом году. Чтобы не создавать неудобств водителям, на период ремонта обустроили временную дорогу.
Весной 2026 года начался основной этап возведения нового моста через Люнду. Уже смонтирована водопропускная конструкция, сформирован нижний слой дорожного полотна из песка и щебня. В скором времени предстоит укладка асфальтобетона, устойчивого к высоким нагрузкам.
Параллельно ведутся работы по установке бордюрного камня, обустройству системы водоотведения и пешеходной зоны. После завершения ключевых этапов около моста появятся освещение, обновлённые подходы, ограждения и обустроенные обочины, а русло реки дополнительно укрепят.
Ремонт переправы через Зимару выполнен на 25%: старую конструкцию также полностью разобрали. Новый мост будет иметь протяжённость порядка 22 метров и расчётную нагрузку до 80 тонн. Уже установлена водопропускная труба и выполнена гидроизоляция. Впереди — укладка дорожного покрытия; одновременно специалисты укрепляют русло и элементы будущего сооружения. На участке сейчас действует реверсивное движение.
Планируемый срок окончания всех работ на обоих объектах — 2026 год. В настоящее время на ремонтируемых участках действует ограничение скорости до 30−40 км/ч, ширина проезжей части уменьшена.
Ранее сообщалось, что более 30 км трассы Р-158 в Нижегородской области расширят до четырех полос.