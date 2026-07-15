Два моста решили отремонтировать на трассе Р-177 в Нижегородской области

Ремонт переправы через Зимару выполнен на 25%: старую конструкцию также полностью разобрали. Новый мост будет иметь протяжённость порядка 22 метров и расчётную нагрузку до 80 тонн. Уже установлена водопропускная труба и выполнена гидроизоляция. Впереди — укладка дорожного покрытия; одновременно специалисты укрепляют русло и элементы будущего сооружения. На участке сейчас действует реверсивное движение.