ОСАГО подорожает: с сентября рост цены полиса составит до 6%

ЦБ снизил порог отсечения дешевых аналогов запчастей с 80% до 70% от цены оригинала. Расходники вроде герметиков и жидкостей теперь считают по полной розничной цене без скидки. Уплотнители, наклейки и мелкий крепеж раньше оценивали в 2% от стоимости запчастей, теперь их включат в расчет полностью. Новая методика заработает при обновлении справочников Российского союза автостраховщиков с 19 сентября 2026 года.