ОСАГО подорожает: с сентября рост цены полиса составит до 6%

Центробанк переписал правила расчета выплат по ОСАГО, и водителей новые тарифы коснутся уже с сентября. Волгоградцам предстоит платить за полис больше: указание Банка России № 7352-У меняет оценку запчастей и расходников при ремонте после ДТП.
ЦБ снизил порог отсечения дешевых аналогов запчастей с 80% до 70% от цены оригинала. Расходники вроде герметиков и жидкостей теперь считают по полной розничной цене без скидки. Уплотнители, наклейки и мелкий крепеж раньше оценивали в 2% от стоимости запчастей, теперь их включат в расчет полностью. Новая методика заработает при обновлении справочников Российского союза автостраховщиков с 19 сентября 2026 года.
Президент РСА Евгений Уфимцев заявил, что по маркам машин со сложной поставкой запчастей рост средней выплаты может достичь 30−40%. Стоимость полиса ОСАГО при этом подорожает не более чем на 5−6%, отметил он.
Начальник управления методологии РСА Екатерина Гринева уточнила: премия будет расти постепенно, а выплаты заметно подскочат уже с сентября.
Автовладельцам стоит проверить свой полис через базу НСИС и заранее уточнить у страховщика условия расчета выплат. При покупке запчастей после ДТП важно требовать смету по новым правилам — с учетом полной цены расходников и уплотнителей.
Страховщики уже закладывают будущий рост в текущие тарифы, поэтому оформить или продлить полис выгоднее до 19 сентября, — пишет РИА.
Ранее сообщалось об увеличении лимита на отпуск бензина в Волгограде.