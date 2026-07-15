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Более 3,2 млн турпоездок совершено на Кубань с начала 2026 года

С начала 2026 года в Краснодарский край совершено 3,2 млн туристических поездок — регион занимает второе место в России по этому показателю после Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: Коммерсантъ

Промежуточные итоги курортного сезона обсудили на совещании с участием представителей минкурортов, департамента потребительской сферы, Роспотребнадзора, ГИМС ГУ МЧС России по региону, ЗСК и глав курортных территорий.

По данным администрации, в этом сезоне туристов принимают более 10 тыс. средств размещения общей емкостью более 600 тыс. мест, включая 204 санатория и 87 организаций с системой «все включено».

«Краснодарский край сохраняет статус одного из главных туристических центров страны. Несмотря на беспрецедентные вызовы этого года, мы удерживаем позиции в общероссийском топе регионов — лидеров по числу туристических поездок», — подчеркнул вице-губернатор региона Александр Руппель.

Единовременно на основных курортах края находятся более 370 тыс. человек. Глубина бронирования достигает двух-трех месяцев. Азовское побережье забронировано на 60%, черноморское — на 65%. В Анапе отели загружены на 70%, рост бронирований — более 30%.

В Краснодарском крае организовано порядка 600 пляжных территорий общей протяженностью более 115 км. 129 из них имеют высшую категорию — «синий флаг». Функционируют более 500 пляжей.

На побережье работают более 7 тыс. нестационарных торговых объектов. Особое внимание уделяется борьбе с незаконной продажей алкоголя. Как отметил руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный, одно отравление контрафактным алкоголем может поставить под угрозу весь курортный сезон.

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