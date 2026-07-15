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Глава Ростеха рассказал Мишустину о новых проектах КАМАЗа

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Источник: пресс-служба Правительства РФ

В ходе встречи глава корпорации рассказал о финансовых итогах работы Ростеха за 2025 год и первое полугодие 2026-го, а также представил новые проекты предприятий, входящих в госкорпорацию, в том числе КАМАЗа.

Чемезов рассказал, что предприятие выпускает линейку техники для лесозаготовительной отрасли, которая охватывает весь цикл работ — от заготовки древесины до ее транспортировки. В ближайшее время такую технику планируют поставить предприятиям Карелии, а затем и в другие регионы страны.

Кроме того, КАМАЗ производит низкопольные троллейбусы с автономным ходом до 30 километров и электробусы поколения А5 с запасом хода до 110 километров.

«Сегодня эти электробусы эксплуатируются в Москве», — отметил Чемезов.