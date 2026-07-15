Глава Ростеха рассказал Мишустину о новых проектах КАМАЗа

Чемезов рассказал, что предприятие выпускает линейку техники для лесозаготовительной отрасли, которая охватывает весь цикл работ — от заготовки древесины до ее транспортировки. В ближайшее время такую технику планируют поставить предприятиям Карелии, а затем и в другие регионы страны.
Кроме того, КАМАЗ производит низкопольные троллейбусы с автономным ходом до 30 километров и электробусы поколения А5 с запасом хода до 110 километров.
«Сегодня эти электробусы эксплуатируются в Москве», — отметил Чемезов.