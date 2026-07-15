Перспективы развития. Какие соглашения Прикамье заключило на «Иннопроме»

Делегация Пермского края приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Свои разработки на стенде региона в этом году представили 16 компаний. Среди них — решения для пищевых производств, промышленной отрасли, программы аналитики и контроля безопасности, системы водоочистки.
В рамках деловой программы прошли переговоры правительства региона и ключевых партнёров, состоялось подписание соглашений.
Лечение дома.
«С компанией “Фармасинтез” закрепили договорённости о строительстве в Перми нового фармацевтического завода. Это будет современное, высокоавтоматизированное производство растворов для лечения пациентов с почечной недостаточностью. Этот метод позволяет проходить терапию в домашних условиях. Мощности нового предприятия позволят обеспечить препаратами всех российских пациентов, нуждающихся в перитонеальном диализе. Кроме того, мы видим значительный экспортный потенциал продукции. Для Пермского края это крупный промышленный проект и новые рабочие места», — рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Подписи под документом поставили глава Прикамья и президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния. В церемонии принял участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Производство разместится на территории особой экономической зоны «Пермь». Объем инвестиций составит больше 5 млрд руб. Запуск нового предприятия запланирован на 2030 г.
«Основное преимущество перитонеального диализа заключается в том, что он проводится самим пациентом на дому, после прохождения обучения. Это особенно удобно для пациентов из территорий Пермского края, которых доставляют на процедуру в другие округа или краевую столицу», — рассказали в Минздраве Прикамья.
Инвестпроект направлен на укрепление лекарственной безопасности страны и соответствует задачам Стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030», а также национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Планы на свет.
Дмитрий Махонин также встретился с генеральным директором «Россети Урал» Дмитрием Воденниковым. Они обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Прикамья, участия компании в реализации приоритетных проектов развития региона.
В прошлом году объём инвестиционных вложений компании в сетевую инфраструктуру Пермского края превысил 6,6 млрд руб. Энергетики построили и реконструировали более 600 км линий электропередачи. Выполнили около 9,5 тыс. договоров технологического присоединения.
Также в 2025 г. энергетики построили электросети для подключения онкологического центра в Камской долине и многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ, обеспечили электроснабжением плавательный бассейн и ледовую арену «Красная машина» в микрорайоне Ива, детский реабилитационный центр в Перми. Кроме того, дополнительной мощностью оснастили стадиона «Юность».
В этом году перед компанией стоит задача реконструировать подстанцию для обеспечения электроснабжения особой экономической зоны «Пермь», переустроить воздушные линии электропередачи для автомагистрали Кунгур — Соликамск.
«В регионе появляются новые промышленные предприятия, социально значимые объекты, строятся жилые кварталы и спортивные сооружения. Всем этим объектам требуется качественное и надёжное электроснабжение, поэтому усиливаем работу по модернизации сетевой инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Руководитель компании сообщил, что в 2026 г. объём вложений в электросетевой комплекс Пермского края увеличится.
«Сумма составляет более 9 млрд руб. Важно, что партнёрство с правительством Пермского края позволяет синхронизировать наши инвестиционные программы с реальными потребностями экономики региона. Такой подход даёт нам возможность не просто реагировать на текущие запросы, а видеть перспективу и заранее планировать развитие сетей под будущие проекты», — отметил Дмитрий Воденников.
Поддержка промышленников.
Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и региональный ФРП Пермского края предоставят совместный льготный заём компании «ГалилеоСкай» на создание импортозамещающего производства промышленно-логистических контроллеров Galileosky для цифровизации транспорта. Эти устройства позволяют владельцам автопарков и предприятий в режиме реального времени контролировать и дистанционно управлять автомобилями, спецтехникой и оборудованием.
Соглашение о финансировании подписали на полях «Иннопрома».
«Пермская компания “ГалилеоСкай” получит 26 млн руб. под 3% годовых от федерального и регионального ФРП на создание производства программируемых контроллеров нового поколения. Всего Фонд профинансировал в Пермском крае 115 проектов, вложив в экономику региона больше 28 млрд руб. в виде льготных займов. По активности работы с ФРП Прикамье уверенно входит в пятёрку лидеров по стране», — рассказал директор ФРП Роман Петруца.
Губернатор Дмитрий Махонин поблагодарил Фонд развития промышленности России за поддержку предприятий Пермского края.
«Каждый четвёртый совместный заём Фонда развития промышленности России с региональными фондами сегодня предоставляется компаниям Прикамья. Благодаря этому наши промышленники разрабатывают и производят высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию, запускают новые производства и расширяют рынки сбыта. Всё это отвечает поставленным президентом задачам по достижению технологического суверенитета страны», — подчеркнул глава региона.
С привлечением займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) и РФРП предприятие перезапустит линию поверхностного монтажа электронных плат: заменит установщик компонентов на современное высокопроизводительное оборудование. Кроме того, компания внедрит автоматическую 3D-систему контроля качества, что обеспечит снижение доли брака и стабильность технологического процесса при серийном производстве. При этом компания уже внедрила ИИ-помощника в программу для настройки терминалов.
На сегодняшний день более 1 млн терминалов работает в 100 странах мира. Galileosky поставляет оборудование в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В российском агро- и промышленном секторе решения компании зарекомендовали себя у «Черкизово» и «АгроТерра».
Программируемые контроллеры Galileosky — это «мозги» для транспорта и техники. Они подключаются к грузовику, трактору, самосвалу, ледоколам в Арктике и речным судам, чтобы следить за их состоянием: отслеживать местоположение и топливо, считывать показания датчиков, управлять механизмами и& 10f5 amp;nbsp;передавать данные диспетчеру в реальном времени. Устройство умеет работать по заданным сценариям и автоматизировать промышленные объекты, например, поддерживать заданную температуру в цехе, управлять насосами и компрессорами, а также останавливать станки при авариях или сбоях в электросети.
Новое поколение контроллеров отличается принципом настройки. Благодаря встроенной технологии инженеры могут самостоятельно задать логику работы прибора под свои задачи — без разработчиков и ненужного функционала. Это снижает стоимость внедрения и сокращает время запуска системы мониторинга на объекте. Гибкая архитектура подходит для любой отрасли — от логистики до управления сложным промышленным оборудованием.
Инвестиции в агро.
ВТБ и АО «Агро-Холдинг Майский» на «Иннопром» договорились о развитии сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и финансировании новых инвестиционных проектов группы в Пермском крае. Соглашение подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир и директор компании «Агро-Холдинг Майский» Артём Болдырев.
В этом году агрохолдинг планирует приступить к реализации крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства. Он предусматривает модернизацию действующих производственных площадок и создание новых площадей по разведению свиней в пос. Майский Краснокамского округа. Общий бюджет проекта оценивается в 6 млрд руб. Плановый срок вывода объекта на полную мощность намечен на второе полугодие 2030 г. Также инвестпроект предусматривает повышение производственной эффективности предприятия и увеличение объёмов выпуска мясной продукции.
«Мы нацелены на расширение присутствия в федеральных торговых сетях, развитие собственной розницы и выход на экспортные рынки. Для таких масштабных планов особенно важна поддержка надежного финансового партнёра, обладающего опытом работы с крупными проектами в агропромышленном комплексе», — отметил Артём Болдырев.