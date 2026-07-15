Перспективы развития. Какие соглашения Прикамье заключило на «Иннопроме»

Программируемые контроллеры Galileosky — это «мозги» для транспорта и техники. Они подключаются к грузовику, трактору, самосвалу, ледоколам в Арктике и речным судам, чтобы следить за их состоянием: отслеживать местоположение и топливо, считывать показания датчиков, управлять механизмами и& 10f5 amp;nbsp;передавать данные диспетчеру в реальном времени. Устройство умеет работать по заданным сценариям и автоматизировать промышленные объекты, например, поддерживать заданную температуру в цехе, управлять насосами и компрессорами, а также останавливать станки при авариях или сбоях в электросети.