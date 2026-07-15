Кондратьев заявил о нехватке топлива для аграриев на Кубани

«О ситуации с топливом в регионе доложил вице-премьеру Александру Новаку. Обстановка на сегодняшний день стабилизируется. Ежедневно как минимум одним видом топлива обеспечены около 80 процентов заправок. Но напряженной пока остается ситуация в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском и Крымском районах», — написал глава Кубани в своем канале в МАХ.
Он подчеркнул, что что приоритетным в регионе является вопрос обеспечения топливом аграриев на период уборки. В крае с помощью федеральных властей, по словам Кондратьева, реализуется механизм заключения прямых договоров сельхозпроизводителей с крупными нефтяными компаниями на поставку топлива в рамках квоты, установленной Минэнерго России и Минсельхозом страны.
«Однако, по нашим расчетам потребность аграриев превышает эту квоту. Для своевременного проведения уборки урожая и послеуборочных работ необходимы дополнительные объемы дизеля и бензина», — отметил губернатор одно из ключевых сельскохозяйственных регионов страны.
По этой причине Вениамин Кондратьев «попросил рассмотреть возможность увеличения ежемесячной квоты по поставкам топлива для сельхозпроизводителей края».