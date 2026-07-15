Кондратьев заявил о нехватке топлива для аграриев на Кубани

«О ситуации с топливом в регионе доложил вице-премьеру Александру Новаку. Обстановка на сегодняшний день стабилизируется. Ежедневно как минимум одним видом топлива обеспечены около 80 процентов заправок. Но напряженной пока остается ситуация в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском и Крымском районах», — написал глава Кубани в своем канале в МАХ.