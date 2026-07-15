Названы отрасли Петербурга, где зарплатные предложения превышают ожидания соискателей

Наибольший разрыв между ожиданиями кандидатов и предложениями компаний зафиксирован в автомобильной отрасли. В среднем работодатели готовы платить специалистам 142,5 тыс. рублей в месяц, тогда как соискатели рассчитывают на 104,5 тыс. рублей. Разница составляет около 38 тыс. рублей.