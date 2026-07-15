Власти поручили ФАС снизить нормативы продаж дизтоплива на бирже

В ходе заседания по ситуации на топливном рынке, проведенного вице-премьером России Александром Новаком, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) было дано поручение проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10% с текущих 16%, сообщается на сайте правительства.
«Отмечено, что объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям. Также дано поручение ФАС проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%», — говорится в сообщении.
В начале июля источники в нефтяной отрасли сообщали РБК о планах властей снизить норматив обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16 до 10% от объема производства. За день до этого кабмин снизил с 15 до 10% норматив биржевых продаж бензина 5-го класса на срок с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
Также в рамках совещания Минэнерго и Минсельхоз представили доклад об обеспечении топливом сельхозпроизводителей, принимаемых мерах по снабжению агропромышленного комплекса необходимыми ресурсами в период уборочной кампании и о динамике ценообразования на нефтепродукты в регионах, отметили в кабмине.
Ранее Новак, рассказывая о содержании совещания, заявлял о необходимости в приоритетном порядке обеспечить заправку топливом автомобилей, поставляющих продукты питания в крупные коммерческие торговые сети. По его словам, этим вопросом занимаются Минсельхоз, Минэнерго и топливные компании.
Кроме того в ходе совещания была рассмотрена топливная ситуация в каждом регионе, сказал тогда вице-премьер. Он также отмечал, что рынок наполняется дизельным топливом после решения правительства ввести полный запрет на его экспорт.
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