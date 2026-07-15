Власти поручили ФАС снизить нормативы продаж дизтоплива на бирже

В начале июля источники в нефтяной отрасли сообщали РБК о планах властей снизить норматив обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16 до 10% от объема производства. За день до этого кабмин снизил с 15 до 10% норматив биржевых продаж бензина 5-го класса на срок с 1 июля по 30 сентября 2026 года.