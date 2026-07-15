Общая недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%

Темпы роста цен на топливо почти не изменились по сравнению с предыдущей отчетной неделей (2,1% и 3,4% соответственно по бензину и дизтопливу). В результате инфляция в бензине за период с начала 2026 года составляет 16,4%, в дизельном топливе — 18%, следует из данных Росстата.