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Общая недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%

С 30 июня по 6 июля общая инфляция в России составила 0,31%. Снижение по итогам минувшей недели обеспечено, в частности, изменением цен на огурцы, помидоры и куриные яйца.

Источник: РБК

Общая инфляция в России за период с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,31% неделей ранее. Об этом сообщил Росстат.

Снижение общих темпов было обеспечено в том числе снижением цен на куриные яйца за неделю (-1,3%), огурцы (-6,3%), помидоры (-3,7%), поездки на Черное море (-0,9%). Однако мясо кур подорожало на 2%, сахар-песок — на 1,8%, гречневая крупа — 0,7%.

Потребительские цены на бензин в России за неделю, завершившуюся 13 июля, увеличились на 2,3%, дизельное топливо — на 3,2%, следует из данных Росстата.

Темпы роста цен на топливо почти не изменились по сравнению с предыдущей отчетной неделей (2,1% и 3,4% соответственно по бензину и дизтопливу). В результате инфляция в бензине за период с начала 2026 года составляет 16,4%, в дизельном топливе — 18%, следует из данных Росстата.

В частности, бензин АИ-92 за неделю по 13 июля подорожал на 2,4%, а АИ-95 — на 2,2%. Количество покупок АИ-92 в последнее время увеличилось, а продажи АИ-95 сократились, сообщала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Чек Индекс».

14 июля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, комментируя ускорение годового роста цен до 6% в июне, что значительный вклад в показатель внесли разовые факторы, включая резкий рост цен на топливо.

Банк России в июне, снизив ключевую ставку до 14,25%, сохранил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5−5,5%. При этом регулятор предупредил о сохраняющихся проинфляционных рисках, связанных с бюджетной политикой, ускорением кредитования и временным снижением производства моторного топлива.

В начале июля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ исходит из того, что в ситуации с топливом шок предложения будет носить временный характер, но важно, чтобы не было вторичных эффектов, влияющих на устойчивые показатели инфляции.

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