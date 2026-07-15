Росстат: средняя цена на топливо в Волгоградской области взлетела на 1,5 рубля

Новые данные о динамике цен на автомобильное топливо опубликовал Росстат. За период с 7 по 13 июля в регионе средняя цена на автотопливо выросла на 1,5 рубля — с 69,11 до 70,61 рубля. Заметнее всего подорожали две марки бензина. Так, стоимость литра АИ-92 выросла с 65,05 до 66,5 рубля, а АИ-95 — с 72,54 до 74,16 рубля.