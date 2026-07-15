В России за неделю огурцы подешевели на 6%

Курица выросла в цене на 2%, сахар — на 1,8%, гречка — на 0,7%. Незначительно подорожали полукопченые и варено-копченые колбасы, пшеничная мука, мороженая рыба, молоко (до 0,4%). Яйца подешевели на 1,3%. Из непродовольственных товаров и лекарств цены выросли на активированный уголь (+1%), валидол (+0,9%), пеленки для новорожденных (+0,6%), шампуни (+0,4%). Цены на дизельное топливо выросли на 3,2%. Автомобильный бензин подорожал на 2,3%.