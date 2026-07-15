Волгоградцы наблюдают резкое подорожание кур и сахара

Заметно выросли в цене и некоторые овощи. Например, свекла стала стоить дороже на 8,25% (52,83 рубля). Цена на капусту выросла на 1,8% — до 51,39 рубля. В то же время лук подешевел на 5,4% (60,26 рубля за килограмм). Огурцы стоят теперь около 86 рублей, что на 12,2% меньше.