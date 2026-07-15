Блокировку снятия денег в банкоматах предлагается оставить на усмотрение банков

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил отзыв на третий пакет правительственных мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». Письмо (с ним ознакомился «Ъ») было направлено в Минцифры, Минфин и Банк России в начале этой недели. Банкиры предлагают дополнить законопроект рядом пунктов, смягчающих режим блокировок, в частности дать возможность гражданину подтвердить легитимность попыток совершения операций по снятию наличных в банкоматах, если они попали под признаки мошеннических операций.