Исторический масштаб: Айсен Николаев доложил Владимиру Путину о строительстве 2 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке

«Благодаря Вашим решениям, Владимир Владимирович, мы сейчас одновременно в Якутии строим два гигаватта энергетических мощностей, которые введем в течение ближайших трех лет. Никогда в истории — ни в советское время, ни тем более в постсоветское — такое количество мощностей энергетических одновременно не строилось», — подчеркнул уникальность этого процесса Айсен Николаев.