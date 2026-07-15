На АЗС в Курской области ввели схему «чет-нечет»

Суть схемы «чет-нечет» заключается в том, что автомобили с номерами на нечетную цифру могут заправляться на АЗС по нечетным дням, машины с номерами на четную цифру — по четным. Правила распространяются на все автомобили, вне зависимости от региона регистрации. В подобном формате уже работают АЗС в Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской и Псковской областях и других регионах. Для транспорта экстренных служб в Курской области на АЗС выделены отдельные колонки, где они могут заправляться без ограничений, добавил Александр Хинштейн.