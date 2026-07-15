Вэнс опасается появления в сфере ИИ монополиста, способного влиять на правительства

«Если крупная корпорация монополизировала какую-то отрасль, то настоящей демократии не будет, пока не будет ограничена власть этой компании», — отметил он в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. Другим серьезным риском, касающимся ИИ, он назвал «появление гипермонополии, которая доминирует в данной сфере, оказывает влияние на правительство, на некоммерческий сектор, а обычные люди, по сути, оказываются за бортом».