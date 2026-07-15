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Вэнс опасается появления в сфере ИИ монополиста, способного влиять на правительства

Вице-президент США также другим серьезным риском назвал «появление гипермонополии, которая доминирует в данной сфере, оказывает влияние на правительство, на некоммерческий сектор, а обычные люди, по сути, оказываются за бортом».

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что опасается появления в сфере разработки технологий искусственного интеллекта (ИИ) корпорации-монополиста, способной влиять на правительства.

«Если крупная корпорация монополизировала какую-то отрасль, то настоящей демократии не будет, пока не будет ограничена власть этой компании», — отметил он в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. Другим серьезным риском, касающимся ИИ, он назвал «появление гипермонополии, которая доминирует в данной сфере, оказывает влияние на правительство, на некоммерческий сектор, а обычные люди, по сути, оказываются за бортом».

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