Землю под незаконными рынками у Ростова-на-Дону обратили в собственность муниципалитета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону обратил в собственность муниципалитета земли под незаконными рынками, расположенными на въезде в город, принадлежащими осужденному на 17 лет колонии владельцу этих рынков Кариму Бабаеву, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
«В доход государства обращено имущество, арестованное в ходе предварительного следствия, в собственность муниципального образования Аксайского района возвращены земельные участки», — говорится в сообщении. Уточняется, что с фигурантов в доход государства конфисковано свыше 550 млн рублей.
Гособвинение ранее просило суд назначить фигурантам дела о незаконных рынках под Ростовом-на-Дону сроки от 9,5 до 25 лет лишения свободы, в частности, Кариму Бабаеву — 25 лет и штраф 7 млн рублей, Виталию Борзенко — 25 лет лишения свободы и штраф 5,5 млн рублей. Прокурор также попросил суд обратить в доход государства имущество фигурантов, 27 земельных участков вернуть в собственность муниципалитета и снять с них арест. В результате суд назначил сроки от 7,5 года до 17 лет лишения свободы, в частности, Кариму Бабаеву назначено 17 лет колонии и штраф в 4,4 млн рублей действовавшее в Аксайском районе Ростовской области по незаконному приобретению земли и организации торговой деятельности. В его состав входил также бывший глава администрации района Виталий Борзенко, который помогал в приобретении участков на территории района.
27 апреля 2021 года на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задействовали около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановили по решению суда.