Землю под незаконными рынками у Ростова-на-Дону обратили в собственность муниципалитета

Гособвинение ранее просило суд назначить фигурантам дела о незаконных рынках под Ростовом-на-Дону сроки от 9,5 до 25 лет лишения свободы, в частности, Кариму Бабаеву — 25 лет и штраф 7 млн рублей, Виталию Борзенко — 25 лет лишения свободы и штраф 5,5 млн рублей. Прокурор также попросил суд обратить в доход государства имущество фигурантов, 27 земельных участков вернуть в собственность муниципалитета и снять с них арест. В результате суд назначил сроки от 7,5 года до 17 лет лишения свободы, в частности, Кариму Бабаеву назначено 17 лет колонии и штраф в 4,4 млн рублей действовавшее в Аксайском районе Ростовской области по незаконному приобретению земли и организации торговой деятельности. В его состав входил также бывший глава администрации района Виталий Борзенко, который помогал в приобретении участков на территории района.