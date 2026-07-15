Трамп считает, что цены на нефть после войны с Ираном опустятся до $55 за баррель

Рассуждая о войне против Ирана, Трамп заявил, что «многие опасались роста цен на нефть до $350 за баррель». «Но сегодня она стоит $79 за баррель, а пару дней назад ее стоимость составляла $68 за баррель, она немного выросла, потому что мы приняли жесткие меры», — заявил американский лидер в штате Пенсильвания на конференции, посвященной инновациям в оборонной отрасли.