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Трамп считает, что цены на нефть после войны с Ираном опустятся до $55 за баррель

При этом президент США заявил, что «Ирану скоро будет нанесено поражение».

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что стоимость нефти после конфликта с Ираном может опуститься до $55 за баррель.

Рассуждая о войне против Ирана, Трамп заявил, что «многие опасались роста цен на нефть до $350 за баррель». «Но сегодня она стоит $79 за баррель, а пару дней назад ее стоимость составляла $68 за баррель, она немного выросла, потому что мы приняли жесткие меры», — заявил американский лидер в штате Пенсильвания на конференции, посвященной инновациям в оборонной отрасли.

«Я думаю, что, когда все уляжется, вы получите нефть по $55 [за баррель]», — отметил глава Белого дома. При этом он выразил мнение, что «Ирану скоро будет нанесено поражение».

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