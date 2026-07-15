Волгоградская облдума потратит 200 тысяч на чехлы для планшетов

Интересно, что речь идет именно о дополнительных аксессуарах, а не о базовой комплектации. Для волгоградских налогоплательщиков это означает, что на каждое рабочее место народного избранника теперь будет потрачено почти на 4 тысячи рублей больше из-за необходимости докупить защиту для экрана и чехлы.