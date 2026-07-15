Волгоградская облдума потратит 200 тысяч на чехлы для планшетов

Волгоградская областная дума закупает аксессуары к 50 планшетам, которые парламент приобрел в начале июня. На чехлы, защитные стекла и стилусы из областного бюджета выделили 200 тысяч рублей, пишет V102.
Согласно данным сайта госзакупок, аксессуары предназначены для планшетов модели KVADRA_T TS11.1B2. Сами устройства обошлись региональному парламенту в 2,7 миллиона рублей. Таким образом, общая стоимость оснащения одного планшета с учётом «обвеса» превысит 58 тысяч рублей.
Интересно, что речь идет именно о дополнительных аксессуарах, а не о базовой комплектации. Для волгоградских налогоплательщиков это означает, что на каждое рабочее место народного избранника теперь будет потрачено почти на 4 тысячи рублей больше из-за необходимости докупить защиту для экрана и чехлы.
Ранее сообщалось об опасности переводов средств с карты на карту.