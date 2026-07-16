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Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 16 июля

Нацбанк поднял курс евро и курс доллара и опустил курс российского рубля на 16 июля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 16 июля, четверг. В итоге ощутимо подросли курс доллара и курс евро, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 16 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8864 белорусского рубля, 1 евро — 3,2957 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7044 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в среду, 15 июля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал ниже в четверг, 16 июля. Больше других в сторону роста изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0226 белрубля, курс евро увеличился на 0,0306 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0238 белрубля.

Тем временем белорусы стали богаче на 7,9% — вот за счет чего.

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