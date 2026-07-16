Внешний госдолг России на 1 июля 2026 года составил $55,494 млрд

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Внешний государственный долг России на 1 июля 2026 года составил $55,494 млрд, увеличившись за месяц на 1,12% с $54,876 млрд на 1 июня 2026 года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина РФ, с которыми ознакомился ТАСС.