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FT узнала о причинах вето Греции на новый пакет санкций Евросоюза

Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций Евросоюза из-за пункта о запрете транзита российского сжиженного природного газа в третьи страны.

Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций Евросоюза из-за пункта о запрете транзита российского сжиженного природного газа в третьи страны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, Афины действовали в интересах национальной судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому магнату Георгию Прокопиу.

Постоянный представитель Греции в ЕС на встрече в среду прямо заявил коллегам, что предлагаемые ограничения «погубят» бизнес Dynagas. Афины настаивали на исключении этой компании из-под действия санкционных мер или полном пересмотре текста документа, что в итоге привело к срыву голосования.

Согласно данным морского портала Equasis, Dynagas управляет флотом из 27 газовозов. В числе активов — танкеры класса Arc7, которые специально спроектированы для работы в ледовых условиях Арктики. Эти суда традиционно задействованы на маршрутах, связывающих завод «Ямал СПГ» с европейскими и азиатскими потребителями.

Георгий Прокопиу контролирует сразу несколько греческих судоходных структур: Dynacom, Dynagas Holding и Sea Traders. Кроме того, бизнесмен владеет 43-процентной долей в публичной компании Dynagas LNG Partners. Состояние магната и его семьи журнал Forbes оценивает в 4,7 миллиарда долларов.

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