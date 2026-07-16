FT узнала о причинах вето Греции на новый пакет санкций Евросоюза

Постоянный представитель Греции в ЕС на встрече в среду прямо заявил коллегам, что предлагаемые ограничения «погубят» бизнес Dynagas. Афины настаивали на исключении этой компании из-под действия санкционных мер или полном пересмотре текста документа, что в итоге привело к срыву голосования.