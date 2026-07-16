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Миронов призвал запустить альтернативы ипотеке

Председатель партии «Справедливая Россия» считает, что ими могут стать стройсберкассы или льготная аренда жилья.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Альтернативы ипотеке, например, стройсберкассы или льготную аренду жилья, необходимо вводить в РФ. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Нужны другие механизмы, которые в других странах успешно работают наряду с ипотекой. Это независимые от политики ЦБ стройсберкассы, через которые жилищные ссуды могут быть в 2,5 раза дешевле ипотеки. Это льготная аренда от государства, доступная не только малоимущим, но и другим гражданам, нуждающимся в жилье, — молодым, многодетным семьям, бюджетникам», — сказал Миронов.

Также, считает депутат, необходимо ввести социальную квоту для застройщиков, чтобы они отдавали в фонд социального жилья минимум 5% от своих пустующих квартир.

«Людям нужны разные ответы на жилищный вопрос, ведь чем больше инструментов, тем доступнее они будут», — подчеркнул он.