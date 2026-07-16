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Минфин опубликовал данные о внешнем госдолге России: что изменилось за полгода

Внешний госдолг России составил $55,494 млрд по итогам первого полугодия.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов РФ отчиталось о размере внешнего государственного долга страны. По итогам первого полугодия 2026-го года он достиг 55,494 миллиарда долларов. Госдолг незначительно увеличился с июня, гласят материалы Минфина.

Согласно приведенным данным, к июню 2026 года внешний долг РФ составлял 54,876 миллиарда долларов. За месяц значение поднялось на 1,12 процента.

Наибольший размер государственного долга зафиксирован по данным на 1 февраля. Тогда показатель вырос до 61,973 миллиарда долларов.

Россия в 2025 году заняла 99 место в мире по размеру госдолга на душу населения. Первые три строчки оказались за Сингапуром, США и Японией. У Токио госдолг равен 250% ВВП. Япония, Сингапур и США постоянно занимают деньги под проценты, чтобы отдавать старые займы. Именно поэтому их госдолг все время растет.

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