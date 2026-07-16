Минфин опубликовал данные о внешнем госдолге России: что изменилось за полгода

Россия в 2025 году заняла 99 место в мире по размеру госдолга на душу населения. Первые три строчки оказались за Сингапуром, США и Японией. У Токио госдолг равен 250% ВВП. Япония, Сингапур и США постоянно занимают деньги под проценты, чтобы отдавать старые займы. Именно поэтому их госдолг все время растет.