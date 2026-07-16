Иркутская компания впервые вошла в федеральную программу.

На региональном уровне компания является «опытным» пользователем различных видов государственной поддержки: она неоднократно становилась заемщиком Фонда развития промышленности Иркутской области и в настоящее время проходит этап согласования нового займа — уже с участием федерального ФРП. А также является участником федерального проекта «Производительность труда», программы «Сделано в России» — и даже имеет соответствующий знак, присвоенный центробежным концентраторам по направлению уникальности. Сейчас предприятие работает над вхождением в Реестр российской промышленной продукции и получением статуса высокотехнологичности. «Процедуры эти не быстрые, однако я надеюсь, что с помощью специалистов Министерства промышленности и торговли РФ мы эти задачи решим так же успешно, как и с программой доращивания», — резюмирует Никита Киселев.