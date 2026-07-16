Иркутская компания впервые вошла в федеральную программу.

Иркутская компания «Сервис ТехноПром», специализирующаяся на разработке и производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, стала первым предприятием региона, вошедшим в федеральную программу «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций.
Программа реализуется Центром поддержки инжиниринга и инноваций. Ее задача — помочь технологическим компаниям пройти путь от опытного образца до серийного производства продукции, востребованной крупнейшими российскими заказчиками. Размер грантов составляет от 25 до 250 миллионов рублей. Участие в программе открывает перед компанией «Сервис ТехноПром» возможности для масштабирования производства и ускоренного вывода на рынок новых разработок. В качестве индустриального партнера проекта выступает золотодобывающая компания «Полюс».
— Включение компании «Сервис ТехноПром» в эту программу — важное событие для региона. Это подтверждает высокий уровень компетенций наших машиностроителей и востребованность их разработок. Сегодня особенно важно создавать условия, при которых местные предприятия могут не только создавать собственные технологии, но и выводить их на уровень крупных российских заказчиков. Для области это возможность привлечь федеральную поддержку, перспектива создать новые рабочие места и увеличить налоговую базу. Такие проекты напрямую способствуют достижению технологического суверенитета России и повышению конкурентоспособности отечественной промышленности, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Проект компании «Сервис ТехноПром» предусматривает развитие производства трех видов оборудования для предприятий горнодобывающего комплекса: модернизированного концентратора, модуля интенсивного цианирования производительностью 10 тысяч тонн и высокочастотного грохота. Средства гранта предприятие планирует направить на модернизацию производственной базы, приобретение современного оборудования, изготовление технологической оснастки, разработку новых производственных процессов и внедрение систем контроля качества.
— Для нашей компании участие в программе «доращивания» — это возможность вывести на новый уровень разработки, над которыми команда работала на протяжении нескольких лет, — объясняет директор ООО «Сервис ТехноПром» Никита Киселев. — Поддержка со стороны государства и сотрудничество с таким масштабным индустриальным партнером, как компания «Полюс», позволяют существенно ускорить процесс внедрения оборудования в промышленную эксплуатацию. И особенно важно, что программа ориентирована не просто на развитие отдельных предприятий: это драйвер для всей современной российской машиностроительной отрасли.
Значение проекта выходит далеко за рамки одной компании, поскольку программа ориентирована на создание продукции, способной заменить импортные решения и обеспечить отечественные предприятия современным высокотехнологичным оборудованием. Включение «Сервис ТехноПрома» в программу «доращивания» стало важным событием не только для самой компании, но и для всей промышленности Иркутской области, ведь регион впервые получил представителя в одном из ключевых федеральных инструментов поддержки технологических компаний.
— Наша миссия — поддерживать уникальные для российского рынка решения, востребованные крупными заказчиками. Мы поддержали проект компании «Сервис ТехноПром», которая стала самой восточной на нашей карте грантополучателей. Надеемся на большую вовлеченность компаний из Сибири и Дальнего Востока в наши инструменты в дальнейшем, — отметил генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко.
Между тем.
На региональном уровне компания является «опытным» пользователем различных видов государственной поддержки: она неоднократно становилась заемщиком Фонда развития промышленности Иркутской области и в настоящее время проходит этап согласования нового займа — уже с участием федерального ФРП. А также является участником федерального проекта «Производительность труда», программы «Сделано в России» — и даже имеет соответствующий знак, присвоенный центробежным концентраторам по направлению уникальности. Сейчас предприятие работает над вхождением в Реестр российской промышленной продукции и получением статуса высокотехнологичности. «Процедуры эти не быстрые, однако я надеюсь, что с помощью специалистов Министерства промышленности и торговли РФ мы эти задачи решим так же успешно, как и с программой доращивания», — резюмирует Никита Киселев.