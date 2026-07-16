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Скрыли травму на работе — заплатили 380 тысяч: в Приморье наказали логистическую компанию

Пострадавший сотрудник получил компенсацию, а работодатель — штраф.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Приморья защитила права работника, пострадавшего на производстве в Большом Камне, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в июне 2025 года на территории логистической компании в Большом Камне произошёл несчастный случай: сотрудник получил травму головы во время внутривахтового отдыха. Однако руководство фирмы скрыло инцидент и сообщило о нём в контролирующие органы лишь в январе 2026 года — спустя семь месяцев.

На основании выявленных нарушений Большекаменский межрайонный прокурор встал на защиту пострадавшего и подал иск о компенсации морального вреда.

«Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с организации-работодателя 300 тыс. рублей в пользу пострадавшего», — говорится в сообщении.

Параллельно прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ — за нарушение требований охраны труда. По итогам рассмотрения компании назначили штраф в размере 80 тысяч рублей. Все материалы проверки находятся на особом контроле краевой прокуратуры.

Напомним, что Красноармейский районный суд Приморья вынес решение по гражданскому делу о компенсации морального вреда в связи с гибелью сотрудницы деревообрабатывающего предприятия.

Предприятие выплатит 1,5 млн рублей семье погибшего рабочего в Приморье.

Трагедия произошла из-за нарушений охраны труда.

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