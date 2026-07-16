Скрыли травму на работе — заплатили 380 тысяч: в Приморье наказали логистическую компанию

Установлено, что в июне 2025 года на территории логистической компании в Большом Камне произошёл несчастный случай: сотрудник получил травму головы во время внутривахтового отдыха. Однако руководство фирмы скрыло инцидент и сообщило о нём в контролирующие органы лишь в январе 2026 года — спустя семь месяцев.