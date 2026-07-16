Россиян ждет увеличение пенсионных выплат: кто получит прибавку уже этим летом

Этим летом некоторые категории граждан получат увеличенные пенсионные выплаты. Прибавка ожидает пожилых людей, которым в июле исполнилось 80 лет. Кроме того, пенсии повысят инвалидам I группы, пенсионерам с северным или сельским стажем и работающим пенсионерам. Такими данными поделилась старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева в диалоге с РИА Новости.
Кроме того, прибавка к выплате ожидает получателей накопительной пенсии. Она вырастет на 17,3%. Работающим пенсионерам проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий с учетом взносов в 2025 году, уточнила эксперт. Размер прибавки зависит от дохода, стажа работы и количества коэффициентов.
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в августе увеличится в два раза, указала Татьяна Голубева. Надбавка на уход за пожилым человеком со следующего месяца будет установлена в размере 1413,86 рубля, добавила эксперт.
Экономист Игорь Балынин между тем предположил, сколько в 2027 году составит средняя зарплата по стране. По его данным, значение может вырасти до 137 тысяч рублей.