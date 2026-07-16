Россиян ждет увеличение пенсионных выплат: кто получит прибавку уже этим летом

Этим летом некоторые категории граждан получат увеличенные пенсионные выплаты. Прибавка ожидает пожилых людей, которым в июле исполнилось 80 лет. Кроме того, пенсии повысят инвалидам I группы, пенсионерам с северным или сельским стажем и работающим пенсионерам. Такими данными поделилась старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева в диалоге с РИА Новости.