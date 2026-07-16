Суд восстановил право жителя Братска на квартиру, выселив бывшую жену

В Братске судебные приставы восстановили законное право собственника на жилплощадь. Мужчина обратился в суд с иском о выселении бывшей супруги из квартиры, которую он приобрёл до вступления в брак.
После расторжения брака 58-летняя женщина отказалась освобождать двухкомнатную квартиру.
— Должник неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП за неисполнение требований неимущественного характера, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.
Судебный пристав-исполнитель Юлия Доценко рассказала, что застать гражданку по месту жительства удалось не сразу — она неофициально работала торговым представителем. Встреча состоялась возле одной из торговых точек, где женщине разъяснили последствия дальнейшего игнорирования решения суда.
Кроме того, на исполнении находились производства по взысканию кредитных и коммунальных долгов.
Вскоре после этого бывшая супруга добровольно выселилась, оплатила все задолженности, административные штрафы и исполнительский сбор.