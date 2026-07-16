Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд восстановил право жителя Братска на квартиру, выселив бывшую жену

Женщина отказывалась освобождать жильё, приобретённое супругом до свадьбы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске судебные приставы восстановили законное право собственника на жилплощадь. Мужчина обратился в суд с иском о выселении бывшей супруги из квартиры, которую он приобрёл до вступления в брак.

После расторжения брака 58-летняя женщина отказалась освобождать двухкомнатную квартиру.

— Должник неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП за неисполнение требований неимущественного характера, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав-исполнитель Юлия Доценко рассказала, что застать гражданку по месту жительства удалось не сразу — она неофициально работала торговым представителем. Встреча состоялась возле одной из торговых точек, где женщине разъяснили последствия дальнейшего игнорирования решения суда.

Кроме того, на исполнении находились производства по взысканию кредитных и коммунальных долгов.

Вскоре после этого бывшая супруга добровольно выселилась, оплатила все задолженности, административные штрафы и исполнительский сбор.