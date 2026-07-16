Порты Приморья принимают рекордные объемы угля и контейнеров

Грузооборот ориентированных на экспорт портов Приморского и Хабаровского краев в мае 2026 года вырос до рекордного уровня ноября 2025 года за счет угля, зерна, контейнерных грузов и нефтепродуктов. Этому способствовала переориентация части поставок с портов Юга и Северо-Запада России из-за инфраструктурных ограничений. Перевалка контейнеров достигла максимума за полтора года. На пике — Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), который на протяжении шести лет удерживает лидерство в России по контейнерообороту, сообщает ИА PrimaMedia.
«Перевозки на экспорт по железной дороге в порты Дальнего Востока в апреле-мае выросли более чем на 15% в годовом выражении, по сравнению с первым кварталом 2026 года рост ускорился. Контейнерооборот портов в мае достиг максимума за 1,5 года. Объемы контейнерного импорта второй месяц подряд были вблизи рекордного уровня 2024 года. Это привело к росту стоимости перевозки контейнеров в западные регионы страны в июне. Среднесуточная отправка контейнеров по Дальневосточной железной дороге по итогам января-мая выросла на четверть к 2025 году. Контейнерный экспорт немного увеличился, оставаясь ниже среднего объема последних четырех лет. В конце июня запущено движение через обновленный автомобильный пункт пропуска в Приморье (“Пограничный” — ред.), его пропускная способность выросла почти в 1,5 раза», — отмечается в июльском докладе ЦБ РФ о региональной экономике.
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в первом квартале 2026 года увеличила погрузку на 5,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года. В том числе отправка каменного угля выросла на 4,3% — до 18,2 млн тонн, нефти и нефтепродуктов — на 4,1%, до 4 млн тонн, железной и марганцевой руды — на 9,2%, до 1,8 млн тонн, цветной руды и серного сырья — на 33,5%, до 709 тыс. тонн.
Перевозки контейнеров во всех видах сообщения выросли на 19,6% — до 679,3 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). При этом входящий в транспортную группу FESCO Владивостокский морской торговый порт в январе-июне обработал более 427 тыс. TEU, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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На Дальнем Востоке добыча угля в апреле-мае была на максимуме за последние десять лет благодаря росту внешнего спроса из-за ситуации на Ближнем Востоке. Компании также наращивали выпуск для выполнения долгосрочных контрактов, в том числе за счет модернизации мощностей. Экспортные цены на уголь в дальневосточных портах с марта росли и к середине июня достигли двухлетнего максимума, так как страны Азии активнее закупали уголь из-за удорожания других энергоресурсов. К концу июня цены немного снизились, но остались на треть выше уровней января-февраля и среднего значения за 2025 год.
Погрузка угля с месторождений ДФО в январе-июне текущего года выросла на 4,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года и превысила 18 млн тонн.
В том числе с Эльгинского месторождения в Якутии было погружено 10,5 млн тонн угля (рост на 14,5%), с Ургальского (Хабаровский край) — 4,1 млн тонн (на уровне прошлого года), с Павловского буроугольного месторождения (Приморский край) — почти 1,4 млн тонн (рост на 17,6%).
Основные объемы угля с Дальнего Востока поставляются в Китай по железной дороге. За шесть месяцев 2026 года на экспорт отправлено 15,3 млн тонн, что на 3,8% больше, чем годом ранее.
По данным Росстата, добыча угля в РФ в январе-мае 2026 года снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 178 млн тонн. При этом в мае добыча выросла по отношению к маю прошлого года на 6,5%.