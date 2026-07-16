Порты Приморья принимают рекордные объемы угля и контейнеров

«Перевозки на экспорт по железной дороге в порты Дальнего Востока в апреле-мае выросли более чем на 15% в годовом выражении, по сравнению с первым кварталом 2026 года рост ускорился. Контейнерооборот портов в мае достиг максимума за 1,5 года. Объемы контейнерного импорта второй месяц подряд были вблизи рекордного уровня 2024 года. Это привело к росту стоимости перевозки контейнеров в западные регионы страны в июне. Среднесуточная отправка контейнеров по Дальневосточной железной дороге по итогам января-мая выросла на четверть к 2025 году. Контейнерный экспорт немного увеличился, оставаясь ниже среднего объема последних четырех лет. В конце июня запущено движение через обновленный автомобильный пункт пропуска в Приморье (“Пограничный” — ред.), его пропускная способность выросла почти в 1,5 раза», — отмечается в июльском докладе ЦБ РФ о региональной экономике.