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В Приморье директор фирмы заплатил 131 миллион рублей налогов

Руководитель компании подал ложные сведения о сделках.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае завершилось резонансное налоговое дело. Следователи Следственного комитета приняли меры по возмещению задолженности по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — сумма превысила 131 миллион рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Фигурантом оказался руководитель коммерческой организации, занимавшейся производством очистных сооружений. По версии следствия, с января 2021 по декабрь 2023 года он подавал в налоговые органы заведомо ложные сведения о фиктивных сделках с 12 компаниями, чтобы уменьшить налоговые обязательства.

Однако благодаря действиям следователей СКР фигурант в итоге погасил всю задолженность по доначисленным налогам, пеням и штрафам в полном объеме. Теперь, когда ущерб государству полностью возмещен, уголовное преследование может быть прекращено.

Следственное управление напоминает: уклонение от уплаты налогов — это уголовное преступление, которое грозит штрафами, ограничением свободы и даже реальным лишением свободы на срок до шести лет. Однако полное и добровольное погашение задолженности может стать основанием для прекращения уголовного дела.