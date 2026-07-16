В Приморье директор фирмы заплатил 131 миллион рублей налогов

Следственное управление напоминает: уклонение от уплаты налогов — это уголовное преступление, которое грозит штрафами, ограничением свободы и даже реальным лишением свободы на срок до шести лет. Однако полное и добровольное погашение задолженности может стать основанием для прекращения уголовного дела.