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Вылов на Дальнем Востоке увеличился, но цены на рыбу выросли

Эксперты связывают рост цен с высоким спросом и увеличением затрат производителей, несмотря на снижение потребности в кадрах.

Источник: PrimaMedia.ru

Вылов рыбы в дальневосточном бассейне к концу июня 2026 года немного превысил показатели аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на рыбную продукцию как внутри страны, так и за рубежом остаётся высоким, что поддерживает рост цен, сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Цены на минтай на экспортных рынках в апреле-мае выросли на 25% по сравнению с первым кварталом 2026 года и в 1,5 раза — относительно того же периода 2025 года. На внутреннем рынке рост был умереннее. Оптовые цены на лососевые рыбы остаются на высоком уровне, несмотря на начало сезонного вылова.

«Потребность рыбодобывающих компаний в кадрах на текущий сезон ниже, чем годом ранее. В то же время спрос на рыбную продукцию на внутреннем и внешнем рынках остаётся высоким. Это в сочетании с ростом издержек способствует росту цен на неё», — отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

По данным отрасли, к концу июня вылов сельди увеличился, тогда как добыча минтая и трески сократилась. Лососевая путина стартовала в конце мая. К началу июля объёмы улова лососёвых оказались втрое ниже, чем в 2025 году, из-за плохой погоды, но незначительно превысили показатели 2024 года. Эксперты ожидают, что по итогам путины общий вылов лососевых может стать одним из самых низких за последние годы — из-за сокращения запасов, вызванного потеплением моря и другими климатическими изменениями.