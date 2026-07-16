Вылов на Дальнем Востоке увеличился, но цены на рыбу выросли

По данным отрасли, к концу июня вылов сельди увеличился, тогда как добыча минтая и трески сократилась. Лососевая путина стартовала в конце мая. К началу июля объёмы улова лососёвых оказались втрое ниже, чем в 2025 году, из-за плохой погоды, но незначительно превысили показатели 2024 года. Эксперты ожидают, что по итогам путины общий вылов лососевых может стать одним из самых низких за последние годы — из-за сокращения запасов, вызванного потеплением моря и другими климатическими изменениями.