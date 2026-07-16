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На Западе сообщили, кто заблокировал 21-й пакет антироссийских санкций ЕС

Газета Financial Times назвала страну ЕС, помешавшую принятию 21-го пакета антироссийских санкций.

Источник: Аргументы и факты

Принятию 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза помешала Греция, решение которой связано с тем, что ограничения предусматривают запрет на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в третьи страны, написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье уточняется, что так Афины стремятся защитить интересы судоходной компании Dynagas, которой владеет местный бизнесмен Джордж Прокопиу. Собеседники журналистов привели слова постоянного представителя Греции при ЕС, который якобы заявил европейским дипломатам, что планируемые ограничения способны серьёзно навредить этой коммерческой организации.

Портал Equasis, в свою очередь, уточнил, что Dynagas располагает 27 газовозами, включая танкеры ледового класса Arc7, которые работают в арктических условиях, в том числе в районе российского проекта «Ямал-СПГ».

Кроме того, в публикации упоминается ещё один пункт из проекта 21-го пакета санкций. Речь идёт о механизме дальнейшего снижения предельной стоимости нефти из РФ. Компании, осуществляющие закупку и транспортировку топлива, рискуют столкнуться с вторичными санкциями, если превысят установленный лимит цен.

Напомним, 15 июля агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что послы стран ЕС провалили согласование 21-го пакета санкций. Отмечалось, что представителям государств Евросоюза не удалось достичь единой точки зрения по рестрикциям.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что неудача с согласованием 21-го пакета санкций показала наличие серьёзных разногласий внутри ЕС. Глава МИД заметил, что члены Евросоюза всё чаще ставят свои экономические интересы на первое место.

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