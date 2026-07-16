На Западе сообщили, кто заблокировал 21-й пакет антироссийских санкций ЕС

Кроме того, в публикации упоминается ещё один пункт из проекта 21-го пакета санкций. Речь идёт о механизме дальнейшего снижения предельной стоимости нефти из РФ. Компании, осуществляющие закупку и транспортировку топлива, рискуют столкнуться с вторичными санкциями, если превысят установленный лимит цен.