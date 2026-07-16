Эксперт Чжао: сотрудничество РФ и КНР приносит дивиденды обеим странам

Договор двух стран выходит за рамки военных союзов или соглашений времен холодной войны, он ставит во главу угла всестороннее стратегическое сотрудничество, основанное на равенстве, взаимном доверии и уважении, взаимовыгодном сотрудничестве и общем процветании, отметил Чжао Лун. По его мнению, отказ от присоединения к блокам, конфронтации и направленности против каких-либо третьих государств заложил основу для долгосрочного, здорового, стабильного и качественного развития российско-китайских отношений, а также создал новую парадигму отношений между крупными соседними державами.