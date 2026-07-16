Эксперт Чжао: сотрудничество РФ и КНР приносит дивиденды обеим странам

ШАНХАЙ, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Стратегическое взаимодействие России и Китая, базирующееся на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, приносит реальную пользу народам обеих стран и всему миру. Об этом ТАСС сказал директор Института международной стратегии и безопасности Шанхайской академии международных исследований Чжао Лун.
«Дивиденды этого сотрудничества будут и впредь распространяться на регион и весь мир», — отметил Чжао Лун. По его словам, договор постоянно обогащается новым смыслом благодаря углублению взаимодействия РФ и КНР в различных областях. Договор России и Китая — «это не временное, конъюнктурное соглашение, а долгосрочный стратегический выбор, который соответствует интересам обеих стран и их народов и способствует глобальной и региональной стабильности», — указал эксперт.
«В будущем договор будет продолжать играть стабилизирующую и направляющую роль в политическом взаимном доверии, экономическом и торговом сотрудничестве, научно-технических инновациях, культурных обменах и координации на международной арене между двумя странами», — считает Чжао Лун.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР впервые в правовой форме закрепил основополагающие принципы и институциональные рамки для долгосрочного стабильного развития отношений двух стран, подчеркнул профессор.
Договор двух стран выходит за рамки военных союзов или соглашений времен холодной войны, он ставит во главу угла всестороннее стратегическое сотрудничество, основанное на равенстве, взаимном доверии и уважении, взаимовыгодном сотрудничестве и общем процветании, отметил Чжао Лун. По его мнению, отказ от присоединения к блокам, конфронтации и направленности против каких-либо третьих государств заложил основу для долгосрочного, здорового, стабильного и качественного развития российско-китайских отношений, а также создал новую парадигму отношений между крупными соседними державами.
16 июля 2001 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Этот документ заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей Москвы и Пекина.