Аналитики назвали основные причины закрытия бизнеса в 2026 году

Еще 47,4 тыс. предприятий, по данным аналитиков, что составило 39,9% от общего числа закрытий, прекратили деятельность в рамках введенной в 2023 году процедуры упрощенного исключения субъектов малого и среднего предпринимательства из ЕГРЮЛ. «Все больше предпринимателей по собственной инициативе завершают деятельность через упрощенную процедуру, предусмотренную для субъектов МСП. Число предприятий, ликвидированных таким образом, выросло более чем в три раза — с 15 тыс. до 47,4 тыс. компаний. На этот механизм в прошедшем полугодии пришлось уже 40% всех закрытий коммерческих организаций», — подчеркнула президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова.