Аналитики назвали основные причины закрытия бизнеса в 2026 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 101,7 тыс. коммерческих предприятий, прекративших деятельность в первой половине 2026 года, были закрыты по решению налоговых органов в административном порядке. Об этом говорится в новом исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» (есть в распоряжении ТАСС).
Уточняется, что из 118,7 тыс. коммерческих предприятий, прекративших деятельность в первой половине 2026 года, лишь 17 тыс. компаний, то есть порядка 14,4%, были ликвидированы по инициативе собственников, включая 2,5 тыс. организаций, прошедших процедуру банкротства.
В «Финэкспертизе» пояснили, что 85,6% от общего числа компаний (101,7 тыс.) были исключены из ЕГРЮЛ по решениям налоговых органов в административном порядке. Более трети всех закрытых компаний — 40,4 тыс. — составили юридические лица с признаками недостоверности сведений, включая массовые юридические адреса, номинальных руководителей, формальных учредителей и иные признаки фиктивной деятельности. Еще 12,2 тыс. предприятий, что составило есть 10,3% от общего числа, были исключены как недействующие.
Отдельную категорию составили организации, исключенные из ЕГРЮЛ по специальным основаниям. Так, 1,7 тыс. компаний (1,4%) были исключены в связи с отсутствием средств на проведение процедуры ликвидации или банкротства.
Еще 47,4 тыс. предприятий, по данным аналитиков, что составило 39,9% от общего числа закрытий, прекратили деятельность в рамках введенной в 2023 году процедуры упрощенного исключения субъектов малого и среднего предпринимательства из ЕГРЮЛ. «Все больше предпринимателей по собственной инициативе завершают деятельность через упрощенную процедуру, предусмотренную для субъектов МСП. Число предприятий, ликвидированных таким образом, выросло более чем в три раза — с 15 тыс. до 47,4 тыс. компаний. На этот механизм в прошедшем полугодии пришлось уже 40% всех закрытий коммерческих организаций», — подчеркнула президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова.
Она добавила, что вместе с нарастанием волны «упрощенных» закрытий сократился вклад налоговых органов в общий пул ликвидаций. «Количество предприятий, исключенных из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений, уменьшилось на 32% — с 59,4 тыс. до 40,4 тыс., а численность недействующих компаний — сразу на 43%, с 21,5 тыс. до 12,2 тыс. Для сравнения, год назад почти половина ликвидированных компаний была исключена из реестра как организации с недостоверными сведениями или признаками недействующих юридических лиц», — отметила Трубникова.