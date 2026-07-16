Федресурс: ФНС на 23% усилила взыскание долгов с российских компаний

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Доля Федеральной налоговой службы (ФНС) среди инициаторов процедур банкротства компаний в РФ выросла до 23%. Это следует из данных Федресурса, которые есть в распоряжении «Известий».
Так, во II квартале 2026 года в России инициировали более 2 тыс. процедур банкротства. На кредиторов пришлось около 60% случаев, еще 17% заявлений подали сами должники, а 23% были поданы налоговой службой.
Как уточнили в Федресурсе, число обращений ФНС в арбитражные суды с требованием признать компании несостоятельными за год увеличилось более чем втрое — примерно с 2 тыс. до почти 7 тыс.
В налоговой службе заявили газете, что ФНС активно используют реабилитационные механизмы. Так, с начала года после обращения налоговой в суд с заявлениями о банкротстве в рамках согласительных процедур удалось урегулировать задолженность более чем на 58 млрд рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Отмечается, что в связи с наличием угрозы банкротства ведомством было проведено 315 реструктуризаций на 56,5 млрд рублей, что, по их данным, на 7% больше, чем в 2026 году.