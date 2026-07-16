Федресурс: ФНС на 23% усилила взыскание долгов с российских компаний

В налоговой службе заявили газете, что ФНС активно используют реабилитационные механизмы. Так, с начала года после обращения налоговой в суд с заявлениями о банкротстве в рамках согласительных процедур удалось урегулировать задолженность более чем на 58 млрд рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Отмечается, что в связи с наличием угрозы банкротства ведомством было проведено 315 реструктуризаций на 56,5 млрд рублей, что, по их данным, на 7% больше, чем в 2026 году.