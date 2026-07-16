В ГД рассказали, как будет работать информационный обмен маркетплейсов и ФНС

«С 1 октября вступают в силу новые правила для маркетплейсов, связанные с проверкой продавцов и информационным обменом с налоговыми органами, — сказал он. — По новым правилам маркетплейсы смогут передавать в ФНС сведения о договоре между площадкой и продавцом, данные о самом партнере, информацию о согласии или отказе партнера на снижение цены товара за его счет, а также сведения об актах сверки взаиморасчетов и документах, связанных с такими актами».