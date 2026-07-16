В ГД рассказали, как будет работать информационный обмен маркетплейсов и ФНС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Маркетплейсы с 1 октября смогут передавать налоговым органам сведения о договоре с продавцом, а также данные о самом партнере. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.
«С 1 октября вступают в силу новые правила для маркетплейсов, связанные с проверкой продавцов и информационным обменом с налоговыми органами, — сказал он. — По новым правилам маркетплейсы смогут передавать в ФНС сведения о договоре между площадкой и продавцом, данные о самом партнере, информацию о согласии или отказе партнера на снижение цены товара за его счет, а также сведения об актах сверки взаиморасчетов и документах, связанных с такими актами».
Согласно правилам, данные будут передавать только при наличии согласия продавца. «При этом очевидно, что на практике согласие на информационный обмен может стать одним из условий нормальной работы с площадкой. Информация будет направляться в налоговый орган в электронной форме: в течение двух рабочих дней со дня предоставления согласия и в течение трех рабочих дней при изменении сведений о партнере. Форматы обмена должна утвердить ФНС», — разъяснил депутат.
По его словам, для ФНС это даст более понятную картину онлайн-торговли, для маркетплейсов — возможность работать с более прозрачной базой партнеров, для покупателей — дополнительную защиту от «серого» товара и продавцов-однодневок.
«Главный принцип здесь должен быть таким: контроль не должен душить малый бизнес, но и рынок маркетплейсов не может оставаться территорией, где под видом цифровой торговли можно уходить от ответственности. Добросовестные продавцы должны получать нормальные условия работы, а недобросовестные — уходить с рынка», — подчеркнул парламентарий.
Прозрачность рынка.
Гусев отметил, что такая мера позволит обеспечить прозрачность оборотов на рынке, который очень быстро вырос и развивался оперативнее, чем регулирование. «Если продавец работает легально, платит налоги, корректно оформляет отношения с площадкой, для него такие правила должны стать не угрозой, а способом подтвердить свою добросовестность», — сказал собеседник агентства.
«В конечном счете эти меры направлены на то, чтобы маркетплейсы стали более безопасными, прозрачными и ответственными. Онлайн-торговля уже стала частью повседневной жизни миллионов людей, поэтому правила там должны быть не слабее, чем в обычной торговле», — заключил депутат.