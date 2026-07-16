«Чем больше мы будем пытаться сделать из искусственного интеллекта человекоподобную сущность, которая полностью с нами в одном контексте, тем больше мы будем терять в точности его работы. Ценности, свойственные человеку, в ИИ можно принести либо в процессе обучения, что очень дорого, либо в процессе “отладки” уже обученной модели с помощью инструментов цензуры». К сожалению, мы пока не можем эффективно осуществлять внедрение «человечности» в ИИ на стадии обучения моделей, особенно на русском языке, потому что необходимого текста очень мало, а цензурирование всегда влечет потерю точности — модель перестает говорить на многие темы, на которые должна", — сказал Белоус.