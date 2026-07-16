Эксперт Белоус: «очеловечивание» ИИ снижает его точность и производительность

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Попытки сделать искусственный интеллект «человечным» и обучить его понимать уникальный культурный контекст снижают точность работы и производительность программы. Об этом сообщил ТАСС директор Сибирского центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий Томского госуниверситета Данил Белоус.
«Чем больше мы будем пытаться сделать из искусственного интеллекта человекоподобную сущность, которая полностью с нами в одном контексте, тем больше мы будем терять в точности его работы. Ценности, свойственные человеку, в ИИ можно принести либо в процессе обучения, что очень дорого, либо в процессе “отладки” уже обученной модели с помощью инструментов цензуры». К сожалению, мы пока не можем эффективно осуществлять внедрение «человечности» в ИИ на стадии обучения моделей, особенно на русском языке, потому что необходимого текста очень мало, а цензурирование всегда влечет потерю точности — модель перестает говорить на многие темы, на которые должна", — сказал Белоус.
По его словам, большая языковая модель не понимает текста так, как его понимаем мы — она запоминает, как люди соединяют слова в предложения, и на основе этого дает ответ, который скорее удовлетворит пользователя. Такая модель просто предсказывает самое вероятное следующее слово (набор слов) в заданном контексте. Любые ограничения сужают пространство ответов и заставляют модель игнорировать часть запросов. Это делает ее менее универсальной, а фильтрация и дообучение требуют огромных вычислительных ресурсов, замедляя работу.
Обучить модель российскому контексту можно, но для этого нужны миллиарды качественных текстов на русском языке с «правильными» смыслами. Однако таких текстов в интернете значительно меньше, чем «неправильных», и чем англоязычных, и все открытые данные уже использованы. Собирать новые массивы и фильтровать их — дорого и трудоемко.
Сейчас разработчики идут двумя путями. Первый — модель ограничивают в ответах на определенные темы. Это снижает ее точность, но делает безопасной. Второй — выравнивание по ценностям, когда нужные смыслы «вшивают» в модель на этапе обучения. Однако для русского языка этот подход особенно сложен из-за нехватки данных.