В Башкирии зафиксирован самый резкий недельный рост цен на бензин

АИ-92 в регионе в среднем подорожал более чем на 0,6%: с 62,99 до 63,37 ₽ за литр. Стоимость АИ-95 выросла более чем на 0,54% (с 67,93 до 68,3 ₽ за литр), АИ-98 и выше — на 0,85% (с 93,89 до 94,69 ₽ за литр).