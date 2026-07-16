Проектный офис развития Арктики представил Атлас муниципального финансирования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект, собравший лучшие зарубежные практики в области муниципальных финансов, предназначен для профессиональных российских управленцев.
Проектный офис развития Арктики (ПОРА) представил Атлас муниципального финансирования. Проект объединяет результаты масштабного исследования мировых практик финансирования местного развития и предназначен для глав муниципалитетов, региональных управленцев, экспертов и всех, кто занимается вопросами территориального развития.
В основу Атласа легло исследование систем муниципального финансирования в 11 странах мира. Он охватывает одиннадцать стран: Канаду, США, Швецию, Норвегию, Финляндию, Данию, Исландию, Германию, Китай, Индию, и Сингапур. В него вошли более 80 инструментов и свыше 170 кейсов. Авторы проанализировали различные модели формирования доходов местных бюджетов, механизмы межбюджетных отношений, инструменты привлечения инвестиций, грантовой поддержки, муниципальных заимствований, государственно-частного партнерства и других источников финансирования. Это позволило собрать наиболее эффективные международные практики и представить их в единой, удобной для изучения структуре.
В Атласе систематизирован международный опыт привлечения финансовых ресурсов на муниципальный уровень. Классификация построена по двум основаниям: кто является конечным получателем средств и в какой мере местные органы власти способны влиять на их поступление.
Атлас адресован двум группам читателей. Для муниципальных администраций он служит ориентиром при поиске инструментов финансирования, применимых в конкретных территориальных условиях. Для разработчиков федеральной и региональной политики — аналитической основой при оценке реформ системы муниципальных финансов.
«Этот проект задумывался как практический навигатор для тех, кто работает в сфере госуправления. Мы хотели показать, что возможности экономического развития территории значительно шире, чем это может показаться при взгляде только на местный бюджет. Изучение опыта разных стран позволяет увидеть, какие механизмы действительно работают, какие институты обеспечивают устойчивое финансирование местного развития и какие решения потенциально могут быть адаптированы в российских условиях. Интерактивный формат делает этот массив информации доступным и удобным для повседневной работы», — говорит генеральный директор ПОРА Максим Данькин.
Ключевой особенностью проекта стал интерактивный интернет-портал. Применяя различные фильтры, пользователь может посмотреть, какие механизмы финансирования доступны бизнесу на территории, местной администрации и другим стейкхолдерам в разных странах, какие из них муниципалитет может внедрить самостоятельно, а какие зависят от вышестоящих органов власти.
Эксперты подчеркивают, что Атлас не является сборником готовых рецептов. Его задача — предоставить муниципальным управленцам системное представление о существующих инструментах финансирования и показать разнообразие подходов, применяемых в разных странах. Такой сравнительный анализ помогает оценивать преимущества различных моделей и формировать новые идеи для развития территорий. В дальнейшем проект будет развиваться как открытая экспертная платформа, объединяющая практиков муниципального управления, исследователей и представителей органов власти. На ее базе планируется обсуждать и прорабатывать идеи о новых механизмах финансирования местного развития.
Атлас муниципального финансирования и интерактивная карта опубликованы в открытом доступе на платформе проекта: localfundinglab.org/