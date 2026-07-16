Проектный офис развития Арктики представил Атлас муниципального финансирования

«Этот проект задумывался как практический навигатор для тех, кто работает в сфере госуправления. Мы хотели показать, что возможности экономического развития территории значительно шире, чем это может показаться при взгляде только на местный бюджет. Изучение опыта разных стран позволяет увидеть, какие механизмы действительно работают, какие институты обеспечивают устойчивое финансирование местного развития и какие решения потенциально могут быть адаптированы в российских условиях. Интерактивный формат делает этот массив информации доступным и удобным для повседневной работы», — говорит генеральный директор ПОРА Максим Данькин.