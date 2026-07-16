Первый магазин дизайнерской одежды под региональным брендом открылся в Хабаровске

— Наша целевая аудитория — девушки и женщины, живущие полной жизнью. В этот слоган мы вкладываем сразу несколько значений. Идею шить вещи plus size нам подсказали сами клиенты. Мы уже несколько лет в этом бизнесе — делали одежду на заказ, а также к нам обращались девушки и женщины, которые хотят носить красивые и элегантные вещи, подчеркивающие их достоинства, а не кутаться в бесформенные балахоны. Увы, людям с большим размером трудно найти для себя одежду по душе, — рассказывает Ольга Зинченко.