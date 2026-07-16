Первый магазин дизайнерской одежды под региональным брендом открылся в Хабаровске

Два предпринимателя объединились под одним брендом «Сделано в Хабаровском крае». Появление новой торговой точки стало возможным благодаря переговорам регионального минпромторга с администрацией ТЦ.
Дизайнеры Ольга Зинченко и Дарья Лидерман стали пионерами в своем регионе. Магазин, где представлены их товары, — первый не только под флагманским брендом, но и пока единственный павильон с одеждой в крупном хабаровском ТЦ.
Разноцветные костюмы, элегантные платья для торжественных случаев и блузки на каждый день. На витринах не меньше сотни вещей. Размерный ряд от 42-го до 58-го — тут совладельцы торговой точки разделились. Дарья отшивает до 48-го, Ольга — остальное.
— Наша целевая аудитория — девушки и женщины, живущие полной жизнью. В этот слоган мы вкладываем сразу несколько значений. Идею шить вещи plus size нам подсказали сами клиенты. Мы уже несколько лет в этом бизнесе — делали одежду на заказ, а также к нам обращались девушки и женщины, которые хотят носить красивые и элегантные вещи, подчеркивающие их достоинства, а не кутаться в бесформенные балахоны. Увы, людям с большим размером трудно найти для себя одежду по душе, — рассказывает Ольга Зинченко.
Она начала экспериментировать с костюмами, в качестве моделей выступали знакомые дамы с пышными формами. Отказалась от черного цвета, которым обычно пытаются визуально уменьшить фигуру. И заметила, как преобразились ее «испытуемые».
— Мы создаем различные модели одежды, ориентируясь на модные тенденции и покупательский спрос. Сейчас планируем делать упор на новые коллекции, — говорит Дарья Лидерман.
За качество продукции дизайнеры отвечают — шьют все вещи сами. И сами же стоят за прилавком — не из экономии, а чтобы получать обратную связь.
— Это очень важно — слышать своего клиента. Человек пришел, посмотрел и ничего не выбрал. Почему? Оказывается, хотелось рубашку льняную — в следующий раз будет изо льна! Или не подошел размер, а модель очень понравилась. Обычно у нас все вещи по одному размеру, редко по два-три — мы же не масс-маркет. Я могу сшить для покупателя такую же либо подогнать по фигуре, — объясняет Ольга Зинченко.
Зонтичный бренд уже принес предпринимательницам пользу — помимо удобного помещения в одном из самых популярных ТЦ города центр «Мой бизнес» предоставил бесплатную услугу по размещению рекламы. Самим девушкам это было бы не по средствам.
— Бренд «Сделано в Хабаровском крае» открывает нам возможность заявить о себе не только на Дальнем Востоке, но и за его пределами. Это такой региональный знак качества, и мы уже обратили внимание, что покупатели это отмечают. У людей есть доверие к нему, и мы будем его оправдывать, — уверяют дизайнеры.
Всего участниками инициированного губернатором Дмитрием Демешиным проекта «Сделано в Хабаровском крае» стали 169 организаций разных направлений деятельности. Бизнесмены получают ряд преференций, в том числе льготный заем под сниженную годовую ставку в размере 7,2 процента, предоставляемый краевым фондом поддержки малого предпринимательства.