Средний и малый бизнес Хабаровского края нарастил инвестиции в видеоаналитику с ИИ

— Видеонаблюдение перестало быть просто наблюдением. Благодаря искусственному интеллекту камеры становятся инструментом управления бизнесом. Система сама анализирует картинку в реальном времени и выдает данные: сколько человек прошло, где задержались, не простаивает ли оборудование, не нарушен ли периметр безопасности. При необходимости функционал легко расширить — добавить распознавание лиц или автомобильных номеров. Сегодня это базовый элемент цифровизации любого предприятия, — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.