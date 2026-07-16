В Хабаровском крае проект «Доступная рыба» расширяет границы. Теперь свежую рыбу, а также рыбную продукцию по сниженным ценам в муниципальные районы будет доставлять «Рыбная автолавка». Новый пилотный проект запущен по поручению губернатора края Дмитрия Демешина по итогам обращений жителей. К социально значимой инициативе подключился Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы — рыбный регион, поэтому для жителей края рыбная продукция не должна быть каким-то деликатесом. Большой популярностью у жителей пользовался флагманский магазин “Хабаровский рыбак”, а также точки в торговых сетях, где можно было купить кету, горбушу, навагу, сельдь, камбалу и другие виды рыб по доступным ценам. Но этого явно недостаточно, поэтому дал поручение Минпромторгу края и региональному комитету рыбного хозяйства расширять географию поставок», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В течение лета автолавка с рыбной продукцией будет курсировать по территории края. В рамках пилотного проекта «Доступную рыбу — родному краю» планируется охватить 9 муниципальных округов и районов.
«Первой точкой стал рынок в поселке Переяславка района им. Лазо. Автолавка сразу же привлекла большое внимание местных жителей. Люди охотно покупали все, что привезли рыбаки, а это — кета, головы тихоокеанского лосося, сельдь тихоокеанская штучная, камбала, минтай, судак. Цены на эту продукцию установлены по проекту “Доступная рыба”, они ниже рыночных. Также на борту автолавки — азиатская зубастая корюшка, икра минтая и натуральные рыбные консервы», — рассказала заместитель министра по вопросам потребительского рынка регионального министерства промышленности и торговли Мария Радченко.
«Рыбная автолавка» с доступной рыбой отправляется в районы Хабаровского края. Фото: Крайрыбакколхозсоюз.
«Рыбная автолавка» с доступной рыбой отправляется в районы Хабаровского края. Фото: Крайрыбакколхозсоюз.
«Рыбная автолавка» с доступной рыбой отправляется в районы Хабаровского края. Фото: Крайрыбакколхозсоюз.
«Рыбная автолавка» с доступной рыбой отправляется в районы Хабаровского края. Фото: Крайрыбакколхозсоюз.
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Вся продукция, кроме судака — представителя бассейна Амура, выловлена в экологически чистом Охотском море и в Татарском проливе. Товары в автолавке раскупили буквально за несколько часов, что говорит о востребованности проекта, считает председатель союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз», депутат Законодательной Думы края Ольга Булкова.
«Мы взяли за основу опыт советских автомагазинов, когда в отдаленные территории доставлялось то, что было востребовано у людей, вот так, при поддержке губернатора и родился проект “Рыбная автолавка”. Наша цель — комфорт и удобство для покупателей. Жителям из районов, особенно пенсионерам, не нужно ехать за доступной рыбой в Хабаровск, теперь продукция местных производителей, в том числе выпускаемая под единым региональным брендом “Сделано в Хабаровском крае”, едет к ним сама», — отметила Ольга Булкова.
Следующие точки маршрута «Рыбной автолавки» — Вяземский район и Бикинский округ. Всего планируется реализовать не менее 100 тонн морской и речной рыбы, добытой и переработанной в Хабаровском крае.