«Рыбная автолавка» с доступной рыбой отправляется в районы Хабаровского края

«Мы взяли за основу опыт советских автомагазинов, когда в отдаленные территории доставлялось то, что было востребовано у людей, вот так, при поддержке губернатора и родился проект “Рыбная автолавка”. Наша цель — комфорт и удобство для покупателей. Жителям из районов, особенно пенсионерам, не нужно ехать за доступной рыбой в Хабаровск, теперь продукция местных производителей, в том числе выпускаемая под единым региональным брендом “Сделано в Хабаровском крае”, едет к ним сама», — отметила Ольга Булкова.