«Яндекс»: интерес к цифровым банковским картам вырос на 20%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Число запросов российских пользователей о цифровых банковских картах выросло за год на 20%. Об этом свидетельствует данные «Поиска» «Яндекса» по финансам, которые есть у ТАСС.
«С июня 2025 года по июнь 2026 года виртуальные банковские карты стали самой быстрорастущей категорией специализированных карт — число запросов о них за год выросло на 20%. В июне 2026 года на цифровые банковские карты без пластикового носителя пришлась треть всех запросов с выбранным с помощью фильтров “Поиска” “Яндекса” по финансам типом карты», — указано в исследовании.
Второе место по объему спроса заняли детские карты: в июне 2026 года на них пришлось 27% запросов. Количество запросов пользователей по детским картам остается стабильно высоким из года в год. Интерес к этой категории сочетается с положительной оценкой пользователей — доля позитивных отзывов в «Поиске» по финансам составила 90%. Запросы о молодежных картах составили 17% общего объема. Вместе с детскими картами на них пришлось 44% всех запросов о специализированных банковских картах.
Остальные категории сохраняют меньший объем спроса, но отличаются высокой долей положительных отзывов. На премиальные карты пришлось 10% запросов в июне, доля положительных отзывов в «Поиске» «Яндекса» по финансам составила 82%. Для трэвел-карт этот показатель достиг 87% — пользователи чаще всего отмечали программы накопления миль, скидки на авиабилеты и удобство использования за границей. На пенсионные карты приходится 5% запросов, они получили 81% положительных отзывов благодаря удобству получения выплат, повседневных платежей и оплаты ЖКУ.