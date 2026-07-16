«Яндекс»: интерес к цифровым банковским картам вырос на 20%

Второе место по объему спроса заняли детские карты: в июне 2026 года на них пришлось 27% запросов. Количество запросов пользователей по детским картам остается стабильно высоким из года в год. Интерес к этой категории сочетается с положительной оценкой пользователей — доля позитивных отзывов в «Поиске» по финансам составила 90%. Запросы о молодежных картах составили 17% общего объема. Вместе с детскими картами на них пришлось 44% всех запросов о специализированных банковских картах.